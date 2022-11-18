Пошли воевать против Украины: российские тюрьмы рекордно опустели

За сентябрь-октябрь число заключенных в мужских колониях России сократилось на рекордные 23 тысячи человек. Это произошло на фоне вербовки в "ЧВК Вагнера" и отправки зэков на войну в Украину.

Источник: "Медиазона" со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний РФ

Детали: Издание подсчитало, что таких резких скачков не было ни разу с 2010 года: даже самая массовая за последние годы амнистия освободила меньшее число россиян за столь короткое время.

Реклама:

По данным ФСИН, которые изучила "Медиазона", на начало августа в исправительных колониях содержалось почти 349 тысяч человек.

Сокращение тюремного населения происходит на фоне вербовки заключенных для участия в войне в отрядах "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина. Близкий к Путину бизнесмен и основатель "ЧВК" обещает осужденным свободу в обмен на участие в войне против Украины.

Сообщается, что число в 23 тысячи пропавших заключенных в целом совпадает с оценкой основательницы "Руси сидящей" Ольги Романовой: по ее подсчетам, к концу октября число завербованных "ЧВК Вагнера" перевалило за 20 тысяч, а к середине ноября — за 30 тысяч.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Первые сообщения о вербовке заключенных в "ЧВК Вагнера" появились в июле. К сентябрю этот процесс стал практически публичным, а в Telegram стали появляться видео, на которых Пригожин лично выступает в колониях. Он обещает осужденным, что после полугода участия в боевых действиях они будут помилованы.