Польські слідчі можуть приїхати в Україну в рамках розслідування інциденту з ракетою

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо буде потреба, польські слідчі, які беруть участь в розслідуванні інциденту з падінням ракети в Пшеводуві, приїдуть в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Як тільки це буде необхідно, польські слідчі виїдуть на українську сторону", - зазначив Моравецький.

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Він запевнив, що уряд прагне якнайшвидше пролити світло на цей інцидент.

"Ми також отримуємо підтримку від наших американських союзників. Сьогодні я зустрівся з американською делегацією, яка також представила мені певну послідовність подій, які, скоріш за все, відбувалися в той час", - повідомив Моравецький.

Глава польського уряду зазначив, що необхідно залишити місце для слідчих, експертів та фахівців. "У нас є такі фахівці, прекрасні фахівці, але ми також не тільки дозволили, а й запросили наших союзників, американських фахівців та інших для перевірки цього інциденту", - пояснив він.

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"Ми хочемо якомога тісніше співпрацювати, в тому числі з українською стороною, тому що не забуваймо - це вони сьогодні борються там за мир, за безпеку, за спокій в Європі, в тому числі і в Польщі. Там вони гинуть на своїх барикадах, в своїх окопах також за наш спокій і за нашу безпеку", - сказав Моравецький. Як він наголосив, "кожна деталь має бути пояснена дуже ретельно".

У п'ятницю глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

Також він заявив, що розуміє твердження українського колеги Володимира Зеленського, який говорив про непричетність України до падіння ракети в селищі Пшеводув у вівторок, унаслідок чого загинули дві людини.