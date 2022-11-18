Польские следователи могут приехать в Украину в рамках расследования инцидента с ракетой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в случае необходимости польские следователи, участвующие в расследовании инцидента с падением ракеты в Пшеводове, приедут в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Как только это будет необходимо, польские следователи выедут на украинскую сторону", - отметил Моравецкий.

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Он заверил, что правительство стремится как можно быстрее пролить свет на этот инцидент.

"Мы также получаем поддержку от наших американских союзников. Сегодня я встретился с американской делегацией, которая также представила мне определенную последовательность событий, которые, скорее всего, происходили в то время", - сообщил Моравецкий.

Глава польского правительства отметил, что необходимо оставить место для следователей, экспертов и специалистов. "У нас есть такие специалисты, прекрасные специалисты, но мы также не только позволили, но и пригласили наших союзников, американских специалистов и других для проверки этого инцидента", - пояснил он.

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"Мы хотим как можно теснее сотрудничать, в том числе с украинской стороной, потому что не забывайте - это они сегодня борются там за мир, за безопасность, за спокойствие в Европе, в том числе и в Польше. Там они погибают на своих баррикадах, в своих окопах также за наш покой и за нашу безопасность", - сказал Моравецкий. Как он подчеркнул, "каждая деталь должна быть объяснена очень тщательно".

В пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские эксперты уже работают на месте падения ракеты в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

Также он заявил, что понимает утверждение украинского коллеги Владимира Зеленского, который говорил о непричастности Украины к падению ракеты в поселке Пшеводув во вторник, в результате чего погибли два человека.