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У Росії влаштували істерику через відео з убитими окупантами

"Українська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 21:37
У Росії влаштували істерику через відео з убитими окупантами
російські військові, ілюстративне фото Міноборони РФ

У Росії заявили про "живодерську сутність режиму Зеленського" і звернулися до міжнародних організацій у зв'язку з публікацією в телеграм-каналах відео, на яких, за твердженням РФ, українські військові вбивають російських полонених.

Джерело: телеграм-канали, Міноборони РФ, МЗС РФ, РИА Новости, Дмитро Медведєв у Telegram

Деталі: 18 листопада в анонімних телеграм-каналах було поширено два відео. На першому з них українські військові, імовірно, беруть у полон російських окупантів, які виходять із будівлі і лягають у дворі обличчям донизу. Після цього з тієї ж будівлі виходить людина зі зброєю (імовірно, російський військовий) і відкриває стрілянину, відео різко обривається.

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На другому відео видно тіла людей у тому ж одязі, в якому були живі окупанти на першому відео. При цьому невідомо, що саме сталося в проміжку між цими відео, також невідомо, де і коли їх було знято.

Водночас Міноборони РФ уже заявило, що "опубліковані нові відеосвідчення масової кривавої розправи українських військовослужбовців над беззбройними російськими військовополоненими підтверджують живодерську сутність нинішнього київського режиму на чолі з Зеленським і тих, хто його захищає і підтримує".

Там також запевняють, що нібито українських військових, які потрапили в полон цього тижня, утримують відповідно до всіх вимог Женевської конвенції. Про інших українських полонених, які неодноразово заявляли про жорстокі тортури в російських в'язницях, у Міноборони РФ не згадали.

ВІДЕО ДНЯ

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що звернулася в міжнародні організації з вимогою засудити розстріл російських полонених і вимагати покарання винних.

МЗС Росії вимагає від міжнародних організацій засудити розстріл російських військовополонених та провести його ретельне розслідування.

А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що українські військові, які розстріляли російських полонених, мають бути засуджені до смертної кари.

Як пишуть російські ЗМІ, управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що вивчає відеозаписи з убитими російськими військовополоненими.

Коментарів з боку українських офіційних осіб з цього приводу поки що немає.

Теми: РосіяполоненіЗбройні сили
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