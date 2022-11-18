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В России устроили истерику из-за видео с убитыми оккупантами

"Украинская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 21:37
В России устроили истерику из-за видео с убитыми оккупантами
российские военные, иллюстративное фото Минобороны РФ

В России заявили о "живодерской сущности режима Зеленского" и обратились к международным организациям в связи с публикацией в телеграм-каналах видео, на которых, по утверждению РФ, украинские военные убивают российских пленных.

Источник: телеграм-каналы, Минобороны РФ, МИД РФ, РИА Новости, Дмитрий Медведев в Telegram

Детали: 18 ноября в анонимных телеграм-каналах было распространено два видео. На первом из них украинские военные, предположительно, берут в плен российских оккупантов, которые выходят из здания и ложатся во дворе лицом вниз. После этого из того же здания выходит человек с оружием (видимо, российский военный) и открывает стрельбу, видео резко обрывается.

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На втором видео видны тела людей в той же одежде, в которой были живые оккупанты на первом видео. При этом неизвестно, что именно произошло в промежутке между этими видео, также неизвестно, где и когда они были сняты.

При этом Минобороны РФ уже заявило, что "опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает".

Там также уверяют, что якобы украинских военных, которые попали в плен на этой неделе, содержат в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции. О других украинских пленных, которые не раз заявляли о жестоких пытках в российских тюрьмах, в Минобороны РФ не упомянули.

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Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в международные организации с требованием осудить расстрел российских пленных и потребовать наказания виновных.

МИД России потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных, провести его тщательное расследование.

А замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинские военные, расстрелявшие российских пленных, должны быть приговорены к смертной казни.

Как пишут российские СМИ, управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что изучает видеозаписи с убитыми российскими военнопленными.

Комментариев со стороны украинских официальных лиц по этому поводу пока не было.

Темы: РосcияпленныеВооруженные силы
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