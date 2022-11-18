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Аварійні відключення світла в суботу не плануються – "Укренерго"

"Українська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 23:06
Getty Images

19 листопада у всіх регіонах України діятимуть лише планові відключення електроенергії з 0:00 до 2:00 та з 8:00 до 24:00. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Джерело: НЕК "Укренерго" у Facebook

Дослівно: "Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям".

Деталі: В "Укренерго" нагадали, що графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за цим посиланням.

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Теми: енергетикаУкраїнавійна
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