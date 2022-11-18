Аварийные отключения света в субботу не планируются - "Укрэнерго"
Пятница, 18 ноября 2022, 22:06
19 ноября во всех регионах Украины будут действовать только плановые отключения электроэнергии с 0:00 до 2:00 и с 8:00 до 24:00. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.
Источник: НЭК "Укрэнерго" в Facebook
Дословно: "Ограничение потребления – это последствия ракетных атак рашистов на энергосистему Украины. На этой неделе это уже была шестая. Повреждений много, они сложные. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением истерзанной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам".
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Детали: В "Укрэнерго" напомнили, что графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по этой ссылке.