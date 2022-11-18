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Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 23:09
Олександр Старух, фото з Facebook

Росіяни у п’ятницю ввечері завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Дослівно Старух: "Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.

На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом".

Деталі: Пізніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що по об’єкту інфраструктури зафіксовано 5 прильотів, під завалами можуть перебувати люди.

Дослівно Куртєв: "Ворожі ракети влучили в один з об‘єктів інфраструктури. На цей час там зафіксовано 5 прильотів. В результаті ворожої атаки виникла пожежа.

Прямо зараз під завалами можуть знаходитися люди. Звичайні мирні люди, які просто були в той час на роботі і які не становили абсолютно ніякої загрози для кремлівських прихвостнів".

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Теми: Запоріжжя
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