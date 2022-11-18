Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди
Росіяни у п’ятницю ввечері завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв
Дослівно Старух: "Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.
На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом".
Деталі: Пізніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що по об’єкту інфраструктури зафіксовано 5 прильотів, під завалами можуть перебувати люди.
Дослівно Куртєв: "Ворожі ракети влучили в один з об‘єктів інфраструктури. На цей час там зафіксовано 5 прильотів. В результаті ворожої атаки виникла пожежа.
Прямо зараз під завалами можуть знаходитися люди. Звичайні мирні люди, які просто були в той час на роботі і які не становили абсолютно ніякої загрози для кремлівських прихвостнів".
Раніше ЗМІ повідомили про вибухи в Запоріжжі. В області було оголошено повітряну тривогу.