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Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, под завалами могут быть люди

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 23:09
Александр Старух, фото из Facebook

Россияне в пятницу вечером нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Дословно: "Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры.

На месте происшествия работают спасатели. Подробности позже".

Детали: Позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что по объекту инфраструктуры зафиксировано 5 прилетов, под завалами могут находиться люди.

Дословно Куртев: "Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. В настоящее время там зафиксировано 5 прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар.

Прямо сейчас под завалами могут находиться люди. Обычные мирные люди, которые просто были в то время на работе и которые не представляли абсолютно никакой угрозы для кремлевских прихвостней".

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Ранее СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. В области была объявлена воздушная тревога.

Темы: Запорожье
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