На Донеччині наджорстокі бої, за минулу добу відбито близько 100 атак – Зеленський

На Донеччині тривають наджорстокі бойові дії, за минулу добу відбито близько сотні атак, водночас на жодній ділянці фронту ЗСУ не піддаються ворогу.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Дослівно: "Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було.

Лише за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої".

"На жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи".