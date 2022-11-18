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На Донеччині наджорстокі бої, за минулу добу відбито близько 100 атак – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 23:52
Володимир Зеленський, фото ОП

На Донеччині тривають наджорстокі бойові дії, за минулу добу відбито близько сотні атак, водночас на жодній ділянці фронту ЗСУ не піддаються ворогу.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Дослівно: "Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було.

Лише за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої".

"На жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи".

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Теми: ЗеленськийДонецька областьвійна
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