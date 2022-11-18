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В Донецкой области сверхжестокие бои, за минувшие сутки отбито около 100 атак – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 23:52
Владимир Зеленский, фото ОП

В Донецкой области продолжаются сверхжестокие боевые действия, за минувшие сутки отбито около сотни атак, в то же время ни на одном участке фронта ВСУ не поддаются врагу.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Дословно: "Сверхжестокие боевые действия в Донецкой области продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было.

Только за вчерашние сутки отбито около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, - настоящие герои".

"Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Всюду отвечаем, всюду держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи".

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Темы: ЗеленскийДонецкая областьвойна
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