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Маск спитав у користувачів Twitter, чи потрібно розбанити Трампа

Станіслав ПогоріловСубота, 19 листопада 2022, 03:13
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Мільярдер та власник Twitter Ілон Маск оголосив опитування серед користувачів соціальної мережі, чи потрібно розблокувати акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Джерело: опитування Маска у Twitter

Деталі: Маск пояснив опитування відомим латинським виразом "Голос народу, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).

 

Що було раніше: Трампа забанили в Twitter після штурму американського Капітолію 6 січня 2021 року, коли Трамп програв вибори Джо Байдену. Керівництво Twitter побоювалося, що твіти Трампа можуть спричинити подальше насильство.

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Теми: ТрампМаск
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