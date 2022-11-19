Маск спитав у користувачів Twitter, чи потрібно розбанити Трампа

Мільярдер та власник Twitter Ілон Маск оголосив опитування серед користувачів соціальної мережі, чи потрібно розблокувати акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Джерело: опитування Маска у Twitter

Деталі: Маск пояснив опитування відомим латинським виразом "Голос народу, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).

Що було раніше: Трампа забанили в Twitter після штурму американського Капітолію 6 січня 2021 року, коли Трамп програв вибори Джо Байдену. Керівництво Twitter побоювалося, що твіти Трампа можуть спричинити подальше насильство.