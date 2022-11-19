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Маск спросил у пользователей Twitter, нужно ли разбанить Трампа

Станислав ПогориловСуббота, 19 ноября 2022, 03:13
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск объявил опрос среди пользователей социальной сети, нужно ли разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Источник: опрос Маска в Twitter

Детали: Маск объяснил опрос известным латинским выражением "Голос народа, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).

 

Что предшествовало: Трампа забанили в Twitter после штурма американского Капитолия 6 января 2021 года, когда Трамп проиграл выборы Джо Байдену. Руководство Twitter опасалось, что твиты Трампа могут повлечь за собой дальнейшее насилие.

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Темы: ТрампМаск
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