Маск спросил у пользователей Twitter, нужно ли разбанить Трампа

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск объявил опрос среди пользователей социальной сети, нужно ли разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Источник: опрос Маска в Twitter

Детали: Маск объяснил опрос известным латинским выражением "Голос народа, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).

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Что предшествовало: Трампа забанили в Twitter после штурма американского Капитолия 6 января 2021 года, когда Трамп проиграл выборы Джо Байдену. Руководство Twitter опасалось, что твиты Трампа могут повлечь за собой дальнейшее насилие.