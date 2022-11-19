Маск спросил у пользователей Twitter, нужно ли разбанить Трампа
Суббота, 19 ноября 2022, 02:13
Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск объявил опрос среди пользователей социальной сети, нужно ли разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.
Источник: опрос Маска в Twitter
Детали: Маск объяснил опрос известным латинским выражением "Голос народа, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).
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Что предшествовало: Трампа забанили в Twitter после штурма американского Капитолия 6 января 2021 года, когда Трамп проиграл выборы Джо Байдену. Руководство Twitter опасалось, что твиты Трампа могут повлечь за собой дальнейшее насилие.