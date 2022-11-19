Кремль не зупиняв мобілізацію, готується до чергової хвилі – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росію чекає чергова хвиля мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.

Джерело: ISW

Дослівно: "Продовження прихованих мобілізаційних заходів і потенційна підготовка до наступної хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовним циклом, ймовірно, створюють значне навантаження на і без того перевантажений російський апарат формування Збройних сил".

Деталі: Аналітики нагадують, що Кремль раніше заявляв, що президенту Росії Володимиру Путіну немає необхідності підписувати указ про формальне завершення періоду мобілізації.

За оцінкою ISW, Путін, ймовірно, наказав припинити так звану часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичний та адміністративний потенціал для призову.

"Однак очевидно, що російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля повністю, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих призовників все ще проходить через систему підготовки в той самий час, коли призовники проходять свій власний цикл навчання", - кажуть аналітики.

Чергова хвиля мобілізації, припускають в ISW, ймовірно, призведе до ще більш низької якості з підготовки як мобілізованих призовників, так і строковиків, оскільки вони конкуруватимуть за недостатню кількість "навчальних" місць.

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"Наступна хвиля мобілізації в найближчі місяці лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на фронт в Україні", - роблять висновок аналітики.