Кремль не останавливал мобилизацию, готовится к очередной волне - ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, которых перебрасывают на фронт в Украину.

Источник: ISW

Дословно: "Продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил".

Детали: Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.

По оценке ISW, Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.

"Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", - говорят аналитики.

Очередная волна мобилизации, предполагают в ISW, вероятно, приведет к еще более низкому качеству относительно подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.

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"Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине", - делают вывод аналитики.