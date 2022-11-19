Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль не останавливал мобилизацию, готовится к очередной волне - ISW

Станислав ПогориловСуббота, 19 ноября 2022, 05:40
Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, которых перебрасывают на фронт в Украину.

Источник: ISW

Дословно: "Продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил".

Детали: Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.

По оценке ISW, Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.

"Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", - говорят аналитики.

Очередная волна мобилизации, предполагают в ISW, вероятно, приведет к еще более низкому качеству относительно подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.

ВИДЕО ДНЯ

"Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине", - делают вывод аналитики.

Темы: войнаРосcияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия договорилась с Ираном о производстве дронов – WP

Monobank готовится к блэкауту: в ночь на воскресенье не будет работать ряд сервисов

Украина начинает эвакуацию из Херсонской и Николаевской областей

В ДТЭК заявили, что гендиректор не призывал украинцев ехать за границу

видеоВ Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак

Возле Санкт-Петербурга горит газопровод

Все новости...
Пошли воевать против Украины: российские тюрьмы рекордно опустели
В России устроили истерику из-за видео с убитыми оккупантами
В Донецкой области сверхжестокие бои, за минувшие сутки отбито около 100 атак – Зеленский
Белый дом: Только Зеленский может принять решение о переговорах с Россией, его не подталкивают
Последние новости
03:34
После опроса Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter
02:56
НАТО не представляет никакой угрозы для России – Пентагон
01:58
Враг усилил атаки на востоке после потери Херсона – WSJ
00:58
В "Укрэнерго" сообщили детали отключений в воскресенье
00:24
На Сумщине не зафиксировали вражеских обстрелов за прошедшие сутки - ОВА
23:57
Ермак о прогнозах относительно конца войны весной: Звучит как мечта
23:42
ОГП зафиксировал гибель из-за войны более 8300 гражданских, из которых 437 детей
23:38
Как отличить психотравму от стресса – объясняют психологи
23:34
На освобожденных Харьковщине, Херсонщине и Донетчине обнаружили более 700 тел – генпрокурор
22:50
Россия договорилась с Ираном о производстве дронов – WP
Все новости...