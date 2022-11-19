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ЗСУ відбили атаки окупантів біля 6 населених пунктів на Донеччині – Генштаб

Станіслав ПогоріловСубота, 19 листопада 2022, 06:57
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу підрозділи Збройних сил відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя".

Деталі: За минулу добу ворог завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Атинське і Нововолодимирівка Сумської області;

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на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка на Харківщині;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Новоєгорівка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Серебрянівка, Соледар, Спірне тв Яковлівка на Донеччині;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, і Новомихайлівка Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної  артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Благодатне, Времівка і Вугледар на Донеччиніі та Кам’янське Запорізької області;

на Криворізькому напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Милове та Червоний Маяк;

на Херсонському напрямку – з танків та артилерії, в районах Антонівки, Берислава, Одрадокам’янки, Чорнобаївка та міста Херсон.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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