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ВСУ отбили атаки оккупантов возле 6 населенных пунктов на Донетчине - Генштаб

Станислав ПогориловСуббота, 19 ноября 2022, 06:57
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещеевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожье".

Детали: За минувшие сутки враг нанес 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и в дальнейшем продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Атинское и Нововладимировка Сумской области;

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на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Охримовка и Зарубинка на Харьковщине;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площанка и Невское на Луганщине и Торское, Андреевка и Берестовое Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Серебряновка, Соледар, Спорное и Яковлевка в Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Благодатное, Времовка и Угледар Донецкой области и Каменское Запорожской области;

на Криворожском направлении - из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Меловое и Красный Маяк;

на Херсонском направлении - из танков и артиллерии, в районах Антоновки, Берислава, Одрадокаменки, Чернобаевки и города Херсон.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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