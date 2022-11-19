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Лише за 6 днів до Горлівки доставили близько 500 поранених мобілізованих РФ – Генштаб

Станіслав ПогоріловСубота, 19 листопада 2022, 06:32
Лише за 6 днів до Горлівки доставили близько 500 поранених мобілізованих РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

До медичних закладів Горлівки з 10 по 16 листопада було доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ".

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Деталі: Повідомляється, що значну частину поранених складають нещодавно мобілізовані.

Також підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу окупантів склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими.

Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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