Лише за 6 днів до Горлівки доставили близько 500 поранених мобілізованих РФ – Генштаб

До медичних закладів Горлівки з 10 по 16 листопада було доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ".

Деталі: Повідомляється, що значну частину поранених складають нещодавно мобілізовані.

Також підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу окупантів склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими.

Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.