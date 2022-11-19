Лише за 6 днів до Горлівки доставили близько 500 поранених мобілізованих РФ – Генштаб
Субота, 19 листопада 2022, 07:32
До медичних закладів Горлівки з 10 по 16 листопада було доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно: "За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ".
Деталі: Повідомляється, що значну частину поранених складають нещодавно мобілізовані.
Також підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу окупантів склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими.
Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.