Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лише за 6 днів до Горлівки доставили близько 500 поранених мобілізованих РФ – Генштаб

Станіслав ПогоріловСубота, 19 листопада 2022, 07:32
Фото: Генштаб ЗСУ

До медичних закладів Горлівки з 10 по 16 листопада було доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ".

Деталі: Повідомляється, що значну частину поранених складають нещодавно мобілізовані.

Також підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу окупантів склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими.

Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях – ISW

Росія домовилася з Іраном про виробництво дронів – WP

Monobank готується до блекауту: в ніч на неділю не працюватиме низка сервісів

Україна починає евакуацію з Херсонської та Миколаївської областей

У ДТЕК заявили, що гендиректор не закликав українців їхати за кордон

відеоДо Києва прибув прем’єр Британії Ріші Сунак

Усі новини...
війна
Окупанти обстріляли 3 громади Нікопольського району: більше 60 прильотів
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 6 населених пунктів на Донеччині – Генштаб
Кремль не зупиняв мобілізацію, готується до чергової хвилі – ISW
Останні новини
05:20
Саміт COP27 створює фонд допомоги "вразливим країнам" від шкоди кліматичних явищ – CNN
04:28
Загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях – ISW
03:34
Після опитування Маск відновив аккаунт Трампа у Twitter
02:56
НАТО не становить жодної загрози для Росії – Пентагон
01:58
Ворог посилив атаки на сході після втрати Херсона – WSJ
00:58
В "Укренерго" повідомили деталі відключень у неділю
00:24
На Сумщині не зафіксували ворожих обстрілів минулої доби – ОВА
23:57
Єрмак про прогнози щодо кінця війни навесні: Звучить як мрія
23:42
ОГП зафіксував загибель через війну понад 8300 цивільних, з яких 437 дітей
23:38
Як відрізнити психотравму від стресу – пояснюють психологи
Усі новини...