Только за 6 дней в Горловку доставили около 500 раненых мобилизованных РФ - Генштаб
Суббота, 19 ноября 2022, 07:32
В медицинские учреждения Горловки с 10 по 16 ноября было доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно: "По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка из направления Майорска, в медицинские учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск".
Детали: Сообщается, что значительную часть раненых составляют недавно мобилизованные.
Также подтверждено огневое поражение района сосредоточения противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава оккупантов составили до 40 человек погибшими и 70 - ранеными.
Их отвезли в медицинские учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.