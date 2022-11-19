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Только за 6 дней в Горловку доставили около 500 раненых мобилизованных РФ - Генштаб

Станислав ПогориловСуббота, 19 ноября 2022, 07:32
Фото: Генштаб ВСУ

В медицинские учреждения Горловки с 10 по 16 ноября было доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка из направления Майорска, в медицинские учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск".

Детали: Сообщается, что значительную часть раненых составляют недавно мобилизованные.

Также подтверждено огневое поражение района сосредоточения противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава оккупантов составили до 40 человек погибшими и 70 - ранеными.

Их отвезли в медицинские учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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