Окупанти обстріляли 3 громади Нікопольського району: більше 60 прильотів
Субота, 19 листопада 2022, 08:02
Голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко повідомив, що вночі окупанти обстріляли 3 громади району.
Джерело: Євтушенко у Telegram
Пряма мова Євтушенко: "Протягом ночі росіяни здійснили обстріли трьох громад району. Близько шістдесяти снарядів та реактивних боєприпасів впали на мирні населені пункти".
Деталі: Наразі, в селах Марганецької, Мирівської громад та самому Нікополі фахівці обстежують територію.
Зафіксовано пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків, автомобілів.
Попередньо - люди не постраждали.