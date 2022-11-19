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Окупанти обстріляли 3 громади Нікопольського району: більше 60 прильотів

Станіслав ПогоріловСубота, 19 листопада 2022, 07:02
Окупанти обстріляли 3 громади Нікопольського району: більше 60 прильотів
Фото: Євтушенко у Telegram

Голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко повідомив, що вночі окупанти обстріляли 3 громади району.

Джерело: Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенко: "Протягом ночі росіяни здійснили обстріли трьох громад району. Близько шістдесяти снарядів та реактивних боєприпасів впали на мирні населені пункти".

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Деталі: Наразі, в селах Марганецької, Мирівської громад та самому Нікополі фахівці обстежують територію.

Зафіксовано пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків, автомобілів.

Попередньо - люди не постраждали.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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