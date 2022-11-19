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Оккупанты обстреляли 3 общины Никопольского района: более 60 прилетов

Станислав ПогориловСуббота, 19 ноября 2022, 08:02
Фото: Евтушенко в Telegram

Глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко сообщил, что ночью оккупанты обстреляли 3 общины района.

Источник: Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "В течение ночи россияне совершили обстрелы трех общин района. Около шестидесяти снарядов и реактивных боеприпасов упали на мирные населенные пункты".

Детали: Сейчас в селах Марганецкой, Мировской общин и самом Никополе специалисты обследуют территорию.

Зафиксировано повреждение частных и многоквартирных жилых домов, автомобилей.

Предварительно - люди не пострадали.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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