Оккупанты обстреляли 3 общины Никопольского района: более 60 прилетов

Глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко сообщил, что ночью оккупанты обстреляли 3 общины района.

Источник: Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "В течение ночи россияне совершили обстрелы трех общин района. Около шестидесяти снарядов и реактивных боеприпасов упали на мирные населенные пункты".

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Детали: Сейчас в селах Марганецкой, Мировской общин и самом Никополе специалисты обследуют территорию.

Зафиксировано повреждение частных и многоквартирных жилых домов, автомобилей.

Предварительно - люди не пострадали.