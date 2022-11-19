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Українська авіація знищила росіян з технікою на Луганщині

Роман ПетренкоСубота, 19 листопада 2022, 07:32
Українська авіація знищила росіян з технікою на Луганщині
фото повітряних сил

Авіація Сил оборони протягом п’ятниці завдала 7 ударів по російських окупантах, повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в Telegram

Деталі: Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.

Тим часом за добу росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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Теми: Луганська областьвійнаокупація
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