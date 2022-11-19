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Украинская авиация уничтожила россиян с техникой на Луганщине

Роман ПетренкоСуббота, 19 ноября 2022, 08:32
фото воздушных сил

Авиация Сил обороны в течение пятницы нанесла 7 ударов по российским оккупантам, сообщил глава Луганщины Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Детали: Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12 районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.

Между тем за сутки россияне открывали огонь по Грековке, Макеевке, Новоселовскому, Мясожаровке, Новоегоровке, Площанке, Невском и Стельмаховке на Купянском и Лиманском направлениях.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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