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Украинская авиация уничтожила россиян с техникой на Луганщине

Роман ПетренкоСуббота, 19 ноября 2022, 07:32
Украинская авиация уничтожила россиян с техникой на Луганщине
фото воздушных сил

Авиация Сил обороны в течение пятницы нанесла 7 ударов по российским оккупантам, сообщил глава Луганщины Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Детали: Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12 районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.

Между тем за сутки россияне открывали огонь по Грековке, Макеевке, Новоселовскому, Мясожаровке, Новоегоровке, Площанке, Невском и Стельмаховке на Купянском и Лиманском направлениях.

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Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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