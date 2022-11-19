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Британська розвідка: РФ провела найбільший випуск боргових зобов’язань для фінансування війни

"Європейська правда"Субота, 19 листопада 2022, 08:38

Росія 16 листопада здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов'язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (13,6 млрд дол. США).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну" - йдеться в огляді.

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Як зазначається, задекларовані витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трильйонів рублів (84 мільярди доларів США), що більш ніж на 40% більше, ніж у попередньому бюджеті на 2023 рік, оголошеному в 2021 році.

В той же час, як зазначають в Міноборони Британії, випуск боргових зобов'язань є дорогим у періоди невизначеності.

"Розмір цього аукціону з високою ймовірністю вказує на те, що міністерство фінансів Росії сприймає поточні умови як відносно сприятливі, але очікує все більшої невизначеності у фіскальному середовищі протягом наступного року" - йдеться в огляді.

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Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що для завдання масованих ракетних ударів по Україні Росії доводиться виснажувати свої запаси крилатих ракет.

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