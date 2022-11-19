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Британская разведка: РФ провела крупнейший выпуск долговых обязательств для финансирования войны

"Европейская правда"Суббота, 19 ноября 2022, 09:38

Россия 16 ноября осуществила крупнейший в истории выпуск долговых обязательств за один день, привлекая 820 млрд рублей (13,6 млрд долл. США).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом для поддержки расходов на оборону, которые значительно выросли после вторжения в Украину", - говорится в обзоре.

Как отмечается, задекларированные расходы России на "национальную оборону" на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов США), что более чем на 40% больше, чем в предыдущем бюджете на 2023 год, объявленном в 2021 году.

В то же время, как отмечают в Минобороны Британии, выпуск долговых обязательств является дорогим в периоды неопределенности.

"Размер этого аукциона с высокой вероятностью указывает на то, что министерство финансов России воспринимает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все большей неопределенности в фискальной среде в течение следующего года" - говорится в обзоре.

Как сообщалось, британская разведка считает, что для нанесения массированных ракетных ударов по Украине России приходится истощать свои запасы крылатых ракет.

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