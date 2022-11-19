Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: РФ провела крупнейший выпуск долговых обязательств для финансирования войны

"Европейская правда"Суббота, 19 ноября 2022, 08:38

Россия 16 ноября осуществила крупнейший в истории выпуск долговых обязательств за один день, привлекая 820 млрд рублей (13,6 млрд долл. США).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом для поддержки расходов на оборону, которые значительно выросли после вторжения в Украину", - говорится в обзоре.

Реклама:

Как отмечается, задекларированные расходы России на "национальную оборону" на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов США), что более чем на 40% больше, чем в предыдущем бюджете на 2023 год, объявленном в 2021 году.

В то же время, как отмечают в Минобороны Британии, выпуск долговых обязательств является дорогим в периоды неопределенности.

"Размер этого аукциона с высокой вероятностью указывает на то, что министерство финансов России воспринимает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все большей неопределенности в фискальной среде в течение следующего года" - говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, британская разведка считает, что для нанесения массированных ракетных ударов по Украине России приходится истощать свои запасы крылатых ракет.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: