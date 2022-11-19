Окупанти обстрілюють правий берег Дніпра на Херсонщині та тягнуть техніку на Луганщину

У Новоайдарі помітили підрозділи російських військ, які перекинули з Херсонського напрямку, а окупанти обстрілюють звільнені території Херсонської області через Дніпро.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.

Сумщина: вночі росіянами здійснено артилерійський обстріл Зноб-Новгородської територіальної громади. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються. Вчора протягом дня ворог обстріляв три прикордонні громади. Росіяни випустили по цих територіях 69 мін, снарядів та іншої вибухівки. Без жертв. Є руйнування та пошкодження у Шалигинській громаді.

Запорізька: вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжю, попередньо сімома ракетами. Пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці з’ясовуються. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Зарічне, Червоне, Малинівка, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське, Павлівка, Малі Щербаки, Дорожнянка, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Полтавка, Мала Токмачка, Степногірськ. Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

На Дніпропетровщині росіяни вночі обстрілювали Нікопольщину. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Людей не зачепило. Є пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів уточнюються.

Харківщина: минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ. В Куп'янську обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – без постраждалих. В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць мін, вибухівок та боєприпасів.

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Луганщина: минулої доби росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках. Протягом доби ворог шість разів атакував наші позиції. Провів 22 артобстріли та наніс два авіаудари. У Новоайдарі зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ, які перекинули з Херсонського напрямку. Роздача повісток триває у Новопскові. У першу чергу, отримують їх ті чоловіки, які мають паспорт так званої "ДНР", бо перебувають на обліку в росіян.

Донеччина: вночі — обстріл Курахового (тип зброї встановлюється). Пошкоджені приватні будинки. Також сьогодні вночі — два прильоти по Святогірську. За попередньою інформацією, без постраждалих. Впродовж ночі — незначні обстріли позицій у Мар'їнській та Торецькій громадах. Активізація і нарощення потужності обстрілів з 05.30. Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорку, Північне, Південне, Курдюмівки, Шумів, Дружба, Магдалинівка та м. Залізне. Інформації щодо постраждалих серед мирного населення не надходило. За добу по області: 2 загиблих, 3 поранених за добу.

Херсонщина: обстановка в області все ще складна. Ворог не припиняє застосовувати реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети для вогневих ударів по позиціям наших військ на правому березі Дніпра та прилеглих територіальних громадах. За інформацією ГШ ЗСУ, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Милове, Червоний Маяк, Берислав, Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Чорнобаївка та Херсон. У Бериславі внаслідок атаки дрону поранено місцевого мешканця. Разом із партнерами з благодійних та волонтерських організацій Херсонська ОВА запустила роботу гуманітарних центрів, які працюватимуть у Херсоні, Антонівці та Степанівці. У цих центрах можна отримати безкоштовно продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні речі. У Херсоні почали працювати перші "Пункти незламності". Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом. Проєкт реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА. Гуманітарна допомога продовжує надходити до Херсона та області.