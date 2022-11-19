Оккупанты обстреливают правый берег Днепра на Херсонщине и тянут технику на Луганщину

В Новоайдаре заметили подразделения российских войск, которые перебросили с Херсонского направления, а оккупанты обстреливают освобожденные территории Херсонской области через Днепр.

Источник: сводка ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Реклама:

Сумщина: ночью россиянами осуществлен артиллерийский обстрел Зноб-Новгородской территориальной общины. Информация о пострадавших, разрушениях объектов инфраструктуры не поступала. Данные уточняются. Вчера в течение дня враг обстрелял три приграничные громады. Россияне выпустили по этим территориям 69 мин, снарядов и другой взрывчатки. Без жертв. Есть разрушения и повреждения в Шалыгинской громаде.

Запорожская: ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожью, предварительно семью ракетами. Повреждены объекты промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности выясняются. За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Заречное, Красное, Малиновка, Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское, Павловка, Малые Щербаки, Дорожнянка, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Полтавка, Малая Токмачка, Степногорск. Поступило 33 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории.

На Днепропетровщине россияне ночью обстреливали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Людей не задело. Есть поврежденное жилье, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

Харьковщина: за прошедшие сутки враг из минометов, танков и артиллерии вел обстрел населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенных рядом с линией соприкосновения и границей с РФ. В Купянске обстрелами повреждены крыши домов и дорожное полотно. В Волчанске частично разрушены жилые и хозяйственные постройки. Предварительно - без пострадавших. В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 228 единиц мин, взрывчатки и боеприпасов.

Луганщина: за прошедшие сутки россияне открывали огонь по Грековке, Макеевке, Новоселовскому, Мясожаровке, Новоегоровке, Площанке, Невском и Стельмаховке на Купянском и Лиманском направлениях. В течение суток враг шесть раз атаковал наши позиции. Провел 22 артобстрела и нанес два авиаудара. В Новоайдаре зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск, которые перебросили с Херсонского направления. Раздача повесток продолжается в Новопскове. В первую очередь, получают их те мужчины, которые имеют паспорт так называемой "ДНР", потому что находятся на учете у россиян.

Донецкая область: ночью - обстрел Курахово (тип оружия устанавливается). Повреждены частные дома. Также сегодня ночью - два прилета по Святогорску. По предварительной информации, без пострадавших. В течение ночи - незначительные обстрелы позиций в Марьинской и Торецкой громадах. Активизация и наращивание мощности обстрелов с 05.30. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Нью-Йорка, Северное, Южное, Курдюмовки, Шумов, Дружба, Магдалиновка и г. Железное. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало. За сутки по области: 2 погибших, 3 раненых за сутки.

Херсонщина: обстановка в области все еще сложная. Враг не прекращает применять реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы для огневых ударов по позициям наших войск на правом берегу Днепра и прилегающих территориальных общинах. По информации ГШ ВСУ, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Меловое, Красный Маяк, Берислав, Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка, Чернобаевка и Херсон. В Бериславе в результате атаки дрона ранен местный житель. Вместе с партнерами из благотворительных и волонтерских организаций Херсонская ОВА запустила работу гуманитарных центров, которые будут работать в Херсоне, Антоновке и Степановке. В этих центрах можно получить бесплатно продукты питания, средства гигиены и другие необходимые вещи. В Херсоне начали работать первые "Пункты несокрушимости". Это специально оборудованные палатки, где можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон, воспользоваться Интернетом. Проект реализован совместно с ГСЧС и Херсонской ОГА. Гуманитарная помощь продолжает поступать в Херсон и область.