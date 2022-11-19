СБУ вирахувала ще 11 організаторів псевдореферендуму на ТОТ Запорізької області
Служба безпеки України встановила ще 11 організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Запорізької області
Деталі: Зловмисники входили до складу створених агресором "территориальных избирательных комиссий" в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській.
Серед одинадцяти викритих колаборантів четверо перебували на "посадах" так званих голів "теризбиркомов".
Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь.
Зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівським інформресурсів.
Також зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання "виборчих списків" та їх направлення до окупаційної адміністрації.
В подальшому ворог використовував установчі дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування.
Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності колаборантів та їхніх кремлівських "кураторів".
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру в колабораційні діяльності.
Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.