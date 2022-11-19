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СБУ вирахувала ще 11 організаторів псевдореферендуму на ТОТ Запорізької області

Валентина РоманенкоСубота, 19 листопада 2022, 10:22
фото СБУ

Служба безпеки України встановила ще 11 організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Запорізької області

Деталі: Зловмисники входили до складу створених агресором "территориальных избирательных комиссий" в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській.

Серед одинадцяти викритих колаборантів четверо перебували на "посадах" так званих голів "теризбиркомов".

Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь.

Зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівським інформресурсів.

Також зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання "виборчих списків" та їх направлення до окупаційної адміністрації.

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В подальшому ворог використовував установчі дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності колаборантів та їхніх кремлівських "кураторів".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру в колабораційні діяльності.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Теми: колабораціяСБУЗапорізька область
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