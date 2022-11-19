СБУ вычислила еще 11 организаторов псевдореферендума на ТОТ Запорожской области

Служба безопасности Украины установила еще 11 организаторов псевдореферендума на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Запорожской области

Детали: Злоумышленники входили в состав созданных агрессором "территориальных избирательных комиссий" в Энергодаре, Мелитополе и Каменке-Днепровской.

Среди одиннадцати разоблаченных коллаборантов четверо находились на "должностях" так называемых глав "терзбиркомов".

Именно они организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита и призывали людей активно участвовать в нем.

Зафиксированы факты содействия российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.

Также злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления избирательных списков и их направления в оккупационную администрацию.

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В дальнейшем враг использовал учредительные данные граждан для фальсификации результатов незаконного голосования.

Сотрудники СБУ задокументировали факты преступной деятельности коллаборантов и их кремлевских "кураторов".

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в коллаборационной деятельности.

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.