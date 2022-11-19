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Дукалис, Джокер, Киллер, Мать: ДБР виявило список та "лігво" колаборантів у Херсоні

Валентина РоманенкоСубота, 19 листопада 2022, 10:56
фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що його співробітники знайшли повний перелік зрадників, які несли службу у "поліції" окупантів Херсона.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, тікали зі звільненого Херсона так швидко, що залишили у офісі неспростовні докази своєї державної зради. Виявлено "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области".

 

Окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціантів.

 

Позивні заслуговують окремої уваги. Зрадники обрали собі такі: "Дукалис, Кобра, Джокер, Килер, Купец, Мать, Вано".

Деталі: За даними Бюро, "Вано" – це колишній співробітник ГУНП в Херсонській області, якому вже заочно повідомлено про підозру в державній зраді.

Відомо, що він особисто, спільно з представниками окупаційної влади та військовими РФ, брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів.

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За прагнення до служби він отримав звання "майора" та посаду заступника начальника відділу управління. Йому навіть видали грамоту з російським "двоголовим орлом" за високі результати роботи. Ця нагорода була присвячена до 104-ої річниці створення карного розшуку РФ.

У ДБР зазначають, що готують заочне повідомлення про підозру у державній зраді всім фігурантам.

Санкції статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Теми: ХерсонколабораціяДБР
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