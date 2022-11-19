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Дукалис, Джокер, Киллер, Мать: ГБР обнаружило список и "логово" коллаборантов в Херсоне

Валентина РоманенкоСуббота, 19 ноября 2022, 09:56
Дукалис, Джокер, Киллер, Мать: ГБР обнаружило список и логово коллаборантов в Херсоне
фото ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что его сотрудники нашли полный перечень предателей, несших службу в "полиции" оккупантов Херсона.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Правоохранители, перешедшие на сторону врага, бежали из освобожденного Херсона так быстро, что оставили в офисе неопровержимые доказательства своей государственной измены. Выявлен "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области".

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Отдельно найдены полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантами-полициантами.

 

Позывные заслуживают особого внимания. Предатели выбрали такие: "Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано".

Детали: По данным Бюро, "Вано" - это бывший сотрудник ГУНП в Херсонской области, которому уже заочно уведомлено о подозрении в государственной измене.

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Известно, что он лично, совместно с представителями оккупационных властей и военными РФ, участвовал в обысках у сотрудников полиции и изъятии имеющегося у них огнестрельного оружия и боеприпасов.

За стремление к службе он получил звание "майора" и должность заместителя начальника отдела управления. Ему даже выдали грамоту с российским "двуглавым орлом" за высокие результаты работы. Эта награда была посвящена 104-й годовщине создания уголовного розыска РФ.

В ГБР отмечают, что готовят заочное уведомление о подозрении в государственной измене всем фигурантам.

Санкции пола предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Темы: ХерсонколлаборационизмГБР
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