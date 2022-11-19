Зеленський закликав партнерів проявити лідерство у реалізації 10 кроків "формули миру"

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен із партнерів України може проявити лідерство у демонтажі елементів російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Головне питання, як відновити справжній, справедливий мир. Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового перемир'я, щоб відновити сили. Хтось назвав би це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію" - сказав Зеленський.

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За його словами, не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок українською землею або суверенітетом.

"Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії" - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що в українській формулі миру 10 пунктів: "Це виклики, які необхідно подолати заради безпеки України, Європи і світу. Це формула миру для світу. Це єдиний шлях до справжнього миру".

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"Ми виокремлюємо те, з чого складається російська агресія і пропонуємо партнерам разом з нами демонтувати всі аспекти агресії, щоб дати безпеку. Це те, у чому кожен з наших партнерів може проявити своє лідерство" - заявив Зеленський.

За його словами, дещо вже вдалося досягти. В якості прикладу він назвав продовження "зернової угоди".

"Так само крок за кроком можемо йти і в кожному з інших пунктів нашої формули миру" - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своїй дистанційній промові на саміті Групи двадцяти розповів про те, як Київ бачить шлях до припинення війни і вирішення створених війною глобальних проблем, запропонувавши формулу з десяти кроків.