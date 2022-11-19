Зеленский призвал партнеров проявить лидерство в реализации 10 шагов "формулы мира"

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый из партнеров Украины может проявить лидерство в демонтаже элементов российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении к участникам Международного форума по безопасности в Галифаксе.

"Главный вопрос, как восстановить настоящий, справедливый мир. Просто окончание войны еще не гарантирует мира. Россия сейчас ищет краткосрочного перемирия, чтобы восстановить силы. Кто-то назвал бы это окончанием войны. Но такая пауза только ухудшит ситуацию", - сказал Зеленский.

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По его словам, нельзя назвать миром и любые идеи уступок украинской землей или суверенитетом.

"Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что в украинской формуле мира 10 пунктов: "Это вызовы, которые необходимо преодолеть ради безопасности Украины, Европы и мира. Это формула мира для мира. Это единственный путь к настоящему миру".

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"Мы выделяем то, из чего состоит российская агрессия и предлагаем партнерам вместе с нами демонтировать все аспекты агрессии, чтобы дать безопасность. Это то, в чем каждый из наших партнеров может проявить свое лидерство", - заявил Зеленский.

По его словам, кое-что уже удалось достичь. В качестве примера он назвал продолжение "зерновой сделки".

"Так же шаг за шагом можем идти и в каждом из других пунктов нашей формулы мира", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своей дистанционной речи на саммите Группы двадцати рассказал о том, как Киев видит путь к прекращению войны и решению созданных войной глобальных проблем, предложив формулу из десяти шагов.