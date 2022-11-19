СБУ викрила банду, яка пропонувала українським ухилянтам виїзд до Росії

У декількох областях України нейтралізоване міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало нелегальні "трафіки" українських чоловіків призовного віку до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію РФ.

Джерело: СБУ

Деталі: Перевезення коштувало від $2,5 до $8 тисяч за клієнта.

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За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, а далі "Керченським мостом" до РФ.

Для цього налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ.

Саме він за гроші мав забезпечувати безперешкодний прохід ухилянтів через російський кордон.

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Ще один "маршрут", який пропонували фігуранти, пролягав через прикордонні райони Сумської області.

Співробітники СБУ задокументували приховане вивезення до Євросоюзу двох ухилянтів.

Під час понад 20 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях правоохоронці виявили докази, зокрема мобільні телефони, які використовували у спілкуванні з ворогом.