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СБУ разоблачила банду, которая предлагала украинским уклонистам выезд в Россию

Роман ПетренкоСуббота, 19 ноября 2022, 11:46
СБУ разоблачила банду, которая предлагала украинским уклонистам выезд в Россию
фото сбу

В нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, которая организовала нелегальные "трафики" украинских мужчин призывного возраста на Южный Кавказ или в страны Евросоюза через территорию РФ.

Источник: СБУ

Детали: Перевозка стоила от $2,5 до $8 тысяч за клиента.

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За эти деньги злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а дальше "Керченским мостом" в РФ.

Для этого наладили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ.

Именно он за деньги должен был обеспечивать беспрепятственный проход уклонистов через российскую границу.

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Еще один "маршрут", который предлагали фигуранты, пролегал через приграничные районы Сумской области.

Сотрудники СБУ задокументировали скрытый вывоз в Евросоюз двух уклонистов.

Во время более 20 обысков по местам пребывания участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили доказательства, в частности мобильные телефоны, которые использовали в общении с россиянами.

Темы: СБУвойнамобилизацияРосcия
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