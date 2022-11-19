СБУ разоблачила банду, которая предлагала украинским уклонистам выезд в Россию

В нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, которая организовала нелегальные "трафики" украинских мужчин призывного возраста на Южный Кавказ или в страны Евросоюза через территорию РФ.

Источник: СБУ

Детали: Перевозка стоила от $2,5 до $8 тысяч за клиента.

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За эти деньги злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а дальше "Керченским мостом" в РФ.

Для этого наладили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ.

Именно он за деньги должен был обеспечивать беспрепятственный проход уклонистов через российскую границу.

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Еще один "маршрут", который предлагали фигуранты, пролегал через приграничные районы Сумской области.

Сотрудники СБУ задокументировали скрытый вывоз в Евросоюз двух уклонистов.

Во время более 20 обысков по местам пребывания участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили доказательства, в частности мобильные телефоны, которые использовали в общении с россиянами.