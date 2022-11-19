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СБУ разоблачила банду, которая предлагала украинским уклонистам выезд в Россию

Роман ПетренкоСуббота, 19 ноября 2022, 12:46
фото сбу

В нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, которая организовала нелегальные "трафики" украинских мужчин призывного возраста на Южный Кавказ или в страны Евросоюза через территорию РФ.

Источник: СБУ

Детали: Перевозка стоила от $2,5 до $8 тысяч за клиента.

За эти деньги злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а дальше "Керченским мостом" в РФ.

Для этого наладили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ.

Именно он за деньги должен был обеспечивать беспрепятственный проход уклонистов через российскую границу.

Еще один "маршрут", который предлагали фигуранты, пролегал через приграничные районы Сумской области.

ВИДЕО ДНЯ

Сотрудники СБУ задокументировали скрытый вывоз в Евросоюз двух уклонистов.

Во время более 20 обысков по местам пребывания участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили доказательства, в частности мобильные телефоны, которые использовали в общении с россиянами.

Темы: СБУвойнамобилизацияРосcия
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