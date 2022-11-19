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ФСБ створила спецгрупи для полювання на партизанів - "Спротив"

Валентина РоманенкоСубота, 19 листопада 2022, 13:25
ФСБ створила спецгрупи для полювання на партизанів - Спротив

Російська ФСБ створила спеціальні групи з пошуку членів українського підпілля.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Росіяни, навіть попри посилення репресій, не можуть взяти під контроль тимчасово окуповані території.

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Відтак, російські спецслужби почали полювання на партизанів. Для цього на ТОТ створили так звані тимчасові оперативні групи (ТОГ, рос ВОГ) для їх пошуку. До груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та ще представники різноманітних служб".

Деталі: "Спротив" зауважує, що раніше такі групи росіяни вже створювали у Сирії. Задачею груп, крім виявлення членів українського підпілля є контроль за інтернет-трафіком та виявлення цілей для завдання ракетних ударів.

Місцевих мешканців закликають зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку.

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Дослівно: "Пам’ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою. Водночас найвища цінність людей на ТОТ є життя".

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