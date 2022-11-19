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ФСБ создало спецгруппы для охоты на членов украинского подполья - ЦНС

Валентина РоманенкоСуббота, 19 ноября 2022, 14:25

Российская ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Россияне, даже несмотря на усиление репрессий, не могут взять под контроль временно оккупированные территории.

Следовательно, российские спецслужбы начали охоту на партизан. Для этого на ТОТ создали так называемые временные оперативные группы (ВОГ) для их поиска. В группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и представители различных служб".

Детали: "Сопротивление" отмечает, что ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп кроме выявления членов украинского подполья является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов.

Местных жителей призывают сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

Дословно: "Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время, самая высокая ценность людей на ВТО является жизнь".

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