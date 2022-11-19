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ФСБ создало спецгруппы для охоты на членов украинского подполья - ЦНС

Валентина РоманенкоСуббота, 19 ноября 2022, 13:25
ФСБ создало спецгруппы для охоты на членов украинского подполья - ЦНС

Российская ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Россияне, даже несмотря на усиление репрессий, не могут взять под контроль временно оккупированные территории.

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Следовательно, российские спецслужбы начали охоту на партизан. Для этого на ТОТ создали так называемые временные оперативные группы (ВОГ) для их поиска. В группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и представители различных служб".

Детали: "Сопротивление" отмечает, что ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп кроме выявления членов украинского подполья является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов.

Местных жителей призывают сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

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Дословно: "Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время, самая высокая ценность людей на ВТО является жизнь".

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