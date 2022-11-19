У російському Шебекіно повідомляють про обстріл
Субота, 19 листопада 2022, 14:38
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляє про обстріл міста Шебекіно, нібито внаслідок якого почалася пожежа.
Джерело: Гладков у Telegram, соцмережі
Пряма мова Гладкова: "Йде обстріл міста Шебекіно. За попередньою інформацією є одна постраждала.
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Також зафіксовано прильоти на територію багатоквартирного житлового будинку та промислових підприємств.
Є пошкодження лінії електропередачі".
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