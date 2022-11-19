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У російському Шебекіно повідомляють про обстріл

Роман ПетренкоСубота, 19 листопада 2022, 14:38
У російському Шебекіно повідомляють про обстріл
фото гладкова

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляє про обстріл міста Шебекіно, нібито внаслідок якого почалася пожежа.

Джерело: Гладков у Telegram, соцмережі

Пряма мова Гладкова: "Йде обстріл міста Шебекіно. За попередньою інформацією є одна постраждала.

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Також зафіксовано прильоти на територію багатоквартирного житлового будинку та промислових підприємств.

Є пошкодження лінії електропередачі".

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Теми: Росіяобстрілпожежа
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