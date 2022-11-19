В российском Шебекино сообщают об обстреле
Суббота, 19 ноября 2022, 14:38
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает об обстреле города Шебекино, якобы следствие которого начался пожар.
Источник: Гладков в Telegram, соцсети
Прямая речь Гладкова: "Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации есть одна пострадавшая.
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Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий.
Есть повреждение линии электропередачи".
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