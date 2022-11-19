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До Києва прибув прем’єр Британії Ріші Сунак

"Європейська правда"Субота, 19 листопада 2022, 14:41
До Києва прибув прем’єр Британії Ріші Сунак
Сунак і Зеленський. фото ОП

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Як пише "Європейська правда", відео зустрічі опублікував президент Володимир Зеленський.

"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки" - написав Зеленський.

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"Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів" - наголосив він.

Нагадаємо, під час першої телефонної розмови Володимир Зеленський запросив Сунака в Україну, і той підтвердив намір здійснити це найближчим часом.

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Теми: Велика Британія
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