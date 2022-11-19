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В Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак

"Европейская правда"Суббота, 19 ноября 2022, 14:41
В Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак
Сунак и Зеленский. фото ОП

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Как пишет "Европейская правда", видео встречи опубликовал президент Владимир Зеленский.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности", - написал Зеленский.

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"Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов", - подчеркнул он.

Напомним, во время первого телефонного разговора Владимир Зеленский пригласил Сунака в Украину, и тот подтвердил намерение осуществить это в ближайшее время.

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Темы: Великобритания
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