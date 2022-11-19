Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ масованими ударами намагається виснажити українську ППО - Пентагон

Субота, 19 листопада 2022, 16:25

Збільшення інтенсивності ракетних ударів Росії по Україні частково спрямоване на те, щоб виснажити українські засоби протиповітряної оборони, що, як сподівається Москва, дозволить її силам досягти домінування в небі.

Про це заявив в суботу високопоставлений представник Пентагону, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Вони дійсно намагаються перевантажити і виснажити українські системи протиповітряної оборони", - заявив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал під час поїздки на Близький Схід.

"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо впевнитися, що це не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону життєздатною" – наголосив він.

Нагадаємо, під час ракетної атаки у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зазначивши, що дякував за надані засоби ППО і просив розширити допомогу.

"Я переконаний, що настав час і для Patriot", - заявив Кулеба.

Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба – міністр

Росіяни скаржаться на зростання депресії - але не через війну, а через мобілізацію

оновлено від 9:23Ранок неділі почався з півторагодинної повітряної тривоги по всій Україні

Адвокат Саакашвілі каже, що експрезидента отруїли після арешту, посилається на експертизу

Загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях – ISW

В "Укренерго" повідомили деталі відключень у неділю

Усі новини...
Останні новини
14:36
Збанкрутіла FTX заборгувала кредиторам майже 3,1 мільярда доларів
14:34
Вучич їде на переговори до Брюсселя у день, коли Косово почне штрафувати за сербські номери
14:18
У районі ЗАЕС прогриміло понад 10 вибухів, пошкоджено будівлі – МАГАТЕ
14:17
У Рівному "замінували" декілька торгових центрів
14:14
"Коли як не зараз?". Що показують столичні гіди на екскурсіях воєнним Києвом
14:02
Стефанішина вважає, що вступ до ЄС можливий навіть без завершення війни
13:56
Стали відомі переможці премії "Кримський інжир"
13:35
Росія готує теракти на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі – розвідка
13:30
Українцям нагадали, які речі не можна брати у потяг
13:23
ОП про зброю: Нам потрібні до 200 танків, до 70 РСЗВ та 100 артсистем
Усі новини...