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РФ масованими ударами намагається виснажити українську ППО - Пентагон

Субота, 19 листопада 2022, 15:25
РФ масованими ударами намагається виснажити українську ППО - Пентагон

Збільшення інтенсивності ракетних ударів Росії по Україні частково спрямоване на те, щоб виснажити українські засоби протиповітряної оборони, що, як сподівається Москва, дозволить її силам досягти домінування в небі.

Про це заявив в суботу високопоставлений представник Пентагону, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Вони дійсно намагаються перевантажити і виснажити українські системи протиповітряної оборони", - заявив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал під час поїздки на Близький Схід.

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"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо впевнитися, що це не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону життєздатною" – наголосив він.

Нагадаємо, під час ракетної атаки у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зазначивши, що дякував за надані засоби ППО і просив розширити допомогу.

"Я переконаний, що настав час і для Patriot", - заявив Кулеба.

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