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РФ массированными ударами пытается истощить украинскую ПВО - Пентагон

Суббота, 19 ноября 2022, 16:25

Увеличение интенсивности ракетных ударов России по Украине частично направлено на то, чтобы истощить украинские средства противовоздушной обороны, что, как надеется Москва, позволит ее силам достичь доминирования в небе.

Об этом заявил в субботу высокопоставленный представитель Пентагона, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Они действительно пытаются перегрузить и истощить украинские системы противовоздушной обороны", - заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал во время поездки на Ближний Восток.

"Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что это не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону жизнеспособной", - подчеркнул он.

Напомним, во время ракетной атаки в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что благодарил за предоставленные средства ПВО и просил расширить помощь.

"Я убежден, что пришло время и для Patriot", - заявил Кулеба.

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