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Росія тримає у двох морях 6 кораблів з 80 "Калібрами" - ВМС

Валентина РоманенкоСубота, 19 листопада 2022, 15:43
Росія тримає у двох морях 6 кораблів з 80 Калібрами - ВМС
ВМС ЗСУ

Російська Федерація тримає у Чорному та Середземному морях 6 ракетоносіїв із сумарним залпом у 80 "Калібрів".

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Деталі: Станом на 19 листопада:

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет;

Крім цього за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 24 судна, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

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У ВМС наголошуть, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теми: флотвійна
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