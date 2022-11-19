Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія тримає у двох морях 6 кораблів з 80 "Калібрами" - ВМС

Валентина РоманенкоСубота, 19 листопада 2022, 16:43
ВМС ЗСУ

Російська Федерація тримає у Чорному та Середземному морях 6 ракетоносіїв із сумарним залпом у 80 "Калібрів".

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Деталі: Станом на 19 листопада:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет;

Крім цього за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 24 судна, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

У ВМС наголошуть, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: флотвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба – міністр

Росіяни скаржаться на зростання депресії - але не через війну, а через мобілізацію

оновлено від 9:23Ранок неділі почався з півторагодинної повітряної тривоги по всій Україні

Адвокат Саакашвілі каже, що експрезидента отруїли після арешту, посилається на експертизу

Загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях – ISW

В "Укренерго" повідомили деталі відключень у неділю

Усі новини...
флот
"PEACE Дец": У Литві купили морський дрон для України і обрали йому промовисту назву
Ворог зменшив корабельне угрупування у Чорному морі до 7 кораблів – ОК "Південь"
У Чорному морі ворог готовий застосувати 16 "Калібрів" – ОК "Південь"
Останні новини
15:25
Чинний володар "Золотого м'яча" не зіграє на чемпіонаті світу: таке вперше за 44 роки
14:36
Збанкрутіла FTX заборгувала кредиторам майже 3,1 мільярда доларів
14:34
Вучич їде на переговори до Брюсселя у день, коли Косово почне штрафувати за сербські номери
14:18
У районі ЗАЕС прогриміло понад 10 вибухів, пошкоджено будівлі – МАГАТЕ
14:17
У Рівному "замінували" декілька торгових центрів
14:14
"Коли як не зараз?". Що показують столичні гіди на екскурсіях воєнним Києвом
14:02
Стефанішина вважає, що вступ до ЄС можливий навіть без завершення війни
13:56
Стали відомі переможці премії "Кримський інжир"
13:35
Росія готує теракти на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі – розвідка
13:30
Українцям нагадали, які речі не можна брати у потяг
Усі новини...