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Россия держит в двух морях 6 кораблей с 80 "Калибрами" - ВМС

Валентина РоманенкоСуббота, 19 ноября 2022, 16:43
ВМС ВСУ

Российская Федерация держит в Черном и Средиземном морях 6 ракетоносителей с суммарным залпом в 80 "Калибров".

Источник: пресс-служба ВМС ВСУ

Детали: По состоянию на 19 ноября:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - 4 ракет;
  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;
  • в Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет;

Кроме этого за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море - 24 судна, из них 11 судов двигалось из пролива Босфор;

в Черное море - 15 судов, из них 7 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор;

В ВМС отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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Темы: флотвойна
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