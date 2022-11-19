На звільненій Херсонщині підірвалося авто, є загиблі й поранені цивільні
Субота, 19 листопада 2022, 17:02
У Бериславському районі на Херсонщині внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинули та поранені цивільні.
Джерело: голова Бериславської РДА Володимир Літвінов у Telegram
Дослівно: "18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет.
Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди".
Деталі: Літвінов нагадав, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок та попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.
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