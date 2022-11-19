Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На звільненій Херсонщині підірвалося авто, є загиблі й поранені цивільні

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 16:02
На звільненій Херсонщині підірвалося авто, є загиблі й поранені цивільні
Берислав Херсонської області, Google maps

У Бериславському районі на Херсонщині внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинули та поранені цивільні.

Джерело: голова Бериславської РДА Володимир Літвінов у Telegram

Дослівно: "18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет.

Реклама:

Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди".

Деталі: Літвінов нагадав, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок та попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

Теми: Херсонська областьдеокупаціямінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни обстріляли Білозерську громаду – постраждала тракторна бригада
Україні повернули 11 дітей, яких росіяни тримали на окупованій частині Херсонщини
Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: