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На звільненій Херсонщині підірвалося авто, є загиблі й поранені цивільні

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 17:02
Берислав Херсонської області, Google maps

У Бериславському районі на Херсонщині внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинули та поранені цивільні.

Джерело: голова Бериславської РДА Володимир Літвінов у Telegram

Дослівно: "18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет.

Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди".

Деталі: Літвінов нагадав, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок та попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

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Теми: Херсонська областьдеокупаціямінування
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