На освобожденной Херсонщине подорвалось авто, есть погибшие и раненые гражданские

В Бериславском районе Херсонской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибли и ранены гражданские.

Источник: председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов в Telegram

Дословно: "18 ноября зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет.

Происшествие случилось недалеко от города Берислав. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские".

Детали: Литвинов напомнил, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек и попросил воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.