Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На освобожденной Херсонщине подорвалось авто, есть погибшие и раненые гражданские

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 16:02
На освобожденной Херсонщине подорвалось авто, есть погибшие и раненые гражданские
Берислав Херсонской области, Google maps

В Бериславском районе Херсонской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибли и ранены гражданские.

Источник: председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов в Telegram

Дословно: "18 ноября зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет.

Реклама:

Происшествие случилось недалеко от города Берислав. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские".

Детали: Литвинов напомнил, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек и попросил воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.

Темы: Херсонская областьдеоккупацияминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: