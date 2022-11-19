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На освобожденной Херсонщине подорвалось авто, есть погибшие и раненые гражданские

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 17:02
Берислав Херсонской области, Google maps

В Бериславском районе Херсонской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибли и ранены гражданские.

Источник: председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов в Telegram

Дословно: "18 ноября зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет.

Происшествие случилось недалеко от города Берислав. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские".

Детали: Литвинов напомнил, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек и попросил воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.

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Темы: Херсонская областьдеоккупацияминирование
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