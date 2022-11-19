Кулеба: Путін прагне замороження конфлікту, що стане бомбою вповільненої дії

Замість пропозицій передчасних мирних переговорів з Росією, яка не прагне мирного процесу, метою партнерів має бути перемога України, яка принесе стійкий та справедливий мир на європейський континент.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні до учасників ювілейного конгресу Пан’європейського союзу, який проходить з нагоди 100-річчя організації у Відні, повідомляє "Європейська правда".

"Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо дозволити Росії взяти зараз паузу, Путін створить посеред Європи заморожений конфлікт, гігантську бомбу уповільненої дії, яка буде готова вибухнути щомиті. Для Європи було би стратегічною помилкою переслідувати таку мету. Застерігаю партнерів України: не пропонуйте нам компроміси із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом. Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою", — заявив він.

За словами Кулеби, жодна країна в світі не прагне миру так, як Україна, але "такі війни як ця мають завершуватися перемогою добра над злом".

Він закликав партнерів працювати разом над досягненням мети перемоги України.

За словами міністра, партнерам нині час поставити за мету перемогу України та працювати над її досягненням, замість того, щоб шукати передчасних мирних домовленостей з Росією, адже Москва не змінила ультимативного тону та використовує заяви про нібито готовність до переговорів лише як прикриття для продовження агресії.

"Справжній мир принесе українська перемога. Ця мета цілком досяжна, як довели харківська та херсонська операції цієї осені. Перемога України буде також перемогою Європи та Заходу. Вона відновить мир і безпеку на нашому континенті на десятиріччя. Крім того, вона принесе тривалий період міжнародної стабільності, бо стане очевидно, що агресія не є ефективним інструментом досягнення цілей у 21 столітті. Саме такого результату ми всі маємо прагнути, і саме це є шляхом до справжнього, тривкого, та справедливого миру", — підкреслив Дмитро Кулеба.

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