Кулеба: Путин стремится к замораживанию конфликта, что станет бомбой замедленного действия

Вместо предложений преждевременных мирных переговоров с Россией, которая не стремится к мирному процессу, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый и справедливый мир на европейский континент.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении к участникам юбилейного конгресса Панъевропейского союза, который проходит по случаю 100-летия организации в Вене, сообщает "Европейская правда".

"Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить России взять сейчас паузу, Путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова взорваться в любой момент. Для Европы было бы стратегической ошибкой преследовать такую цель. Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом. Потому что это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью", - заявил он.

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По словам Кулебы, ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина, но "такие войны как эта должны завершаться победой добра над злом".

Он призвал партнеров работать вместе над достижением цели победы Украины.

По словам министра, партнерам сейчас время поставить целью победу Украины и работать над ее достижением, вместо того, чтобы искать преждевременных мирных договоренностей с Россией, ведь Москва не изменила ультимативного тона и использует заявления о якобы готовности к переговорам только как прикрытие для продолжения агрессии.

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"Настоящий мир принесет украинская победа. Эта цель вполне достижима, как доказали харьковская и херсонская операции этой осенью. Победа Украины будет также победой Европы и Запада. Она восстановит мир и безопасность на нашем континенте на десятилетия. Кроме того, она принесет длительный период международной стабильности, потому что станет очевидно, что агрессия не является эффективным инструментом достижения целей в 21 веке. Именно к такому результату мы все должны стремиться, и именно это является путем к настоящему, прочному и справедливому миру", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.