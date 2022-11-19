В Одесской области не пустили в Украину очередного любителя "русского мира"

В Одесской области пограничники не пустили в Украину гражданина Молдовы, у которого обнаружили пророссийские материалы, это уже третий подобный случай с октября на этом участке границы.

Источник: Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины

фото Южного регионального управления ГПСУ

Дословно: "На днях в пункте пропуска "Староказачье" пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ обнаружили гражданина Молдовы - "поклонника" российской власти.

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В результате углубленного осмотра личных вещей 25-летнего иностранца, который следовал на въезд в Украину, правоохранители обнаружили в его мобильном телефоне материалы пророссийского пропагандистского характера, в частности с изображением вражеской символики в поддержку армии "освободителей" и фотографии власти оккупантов".

Детали: Иностранцу отказали в пропуске через государственную границу и запретили въезд на территорию Украины.

"Стоит отметить, что меры по недопущению пропуска в Украину поклонников "русского мира и братства" на границе проводятся системно. В течение октября - ноября на этом участке границы пограничники обнаружили и запретили въезд в наше государство трем таким лицам", - говорится в сообщении.